Lokerse ambassadeurs moeten Operatie Redding kracht bijzetten

Het Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel, een groepering van fans en sympathisanten van Sporting Lokeren, maakte vandaag de 4 'peters' van het collectief bekend.

In een videoboodschap op de Facebookpagina van het collectief tonen huidig kapitein Killian Overmeire, oud-spelers Chris Janssens en Arnar Vidarsson en acteur Bart Van Avermaet (Waldek Kosinski uit Thuis) hun sympathie voor Sporting Lokeren. De club stevent af op een faillissement als er voor 20 april geen 5 miljoen euro gevonden wordt.

"We kunnen niet lijdzaam toekijken hoe anderen over onze club beslissen. Wij willen mee bouwen aan een nieuw verhaal dat rekening houdt met het sociaal kapitaal van de club, zijnde de supporters en de Lokerse en Wase community", klinkt het.

"We reiken met ons collectief dan ook de hand aan de investeerders van wie we vernemen dat zij in alle discretie voortwerken en zorgen voor het financieel kapitaal dat nodig is bij de doorstart."

"Het is hartverwarmend om te zien hoe een grote groep met heel diverse achtergronden en heel veel competenties dit nieuwe verhaal helpt vormgeven. Schouder aan schouder, zoals ook onze ploeg steeds speelde in betere tijden", meldt Dirk Bossers van het 'Supporterscollectief wit-zwart-geel'.