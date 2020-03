Jovic na corona-commotie: "Het spijt me, maar ze hadden me slecht ingelicht"

Nadat bij Trey Thompkins, een speler van het basketbalteam van Real Madrid, besmetting met het coronavirus was vastgesteld, werd Jovic net als alle andere spelers en medewerkers van de club in quarantaine geplaatst.

De Serviër vloog echter naar zijn vaderland, om daar de verjaardag van zijn vriendin te gaan vieren in de hoofdstad Belgrado. De 22-jarige spits van Real riskeert nu gerechtelijke vervolging en kreeg in zijn thuisland alvast bakken kritiek over zich heen. Zo reageerde zelfs de Servische premier op het voorval.

"Het spijt mij heel erg dat sommige mensen hun job niet goed deden en me geen precieze instructies over zelfisolatie hebben gegeven", reageerde Jovic in een inmiddels alweer verwijderde Istagram-post.

"Ik wil me verontschuldigen bij de mensen die ik eventueel in gevaar zou hebben gebracht. In Spanje ben ik negatief getest, waarna ik de toestemming kreeg van Real Madrid om terug te vliegen naar Servië, waar ik nogmaals negatief getest ben geweest."

"In Spanje mocht ik tijdens de quarantaine naar de supermarkt en de apotheek. Hier mag dat blijkbaar niet. Het is jammer dat men nu over mij schrijft, terwijl het over dokters en medisch personeel zou moeten gaan. Zij zijn de helden in deze moeilijke tijden. Ik hoop dat we dit samen zullen overwinnen. Servië heeft al mijn steun."

Volgens het Servische tabloid Blic wist Jovic echter wel wat hem te doen en te laten stond. Het blad publiceerde onder de kop "Op leugens betrapt" een document dat Jovic op de luchthaven in Belgrado ondertekend zou hebben. Daarop staat duidelijk dat de voetballer twee weken lang in zijn appartement moest blijven. Of ook Real Madrid zijn speler nog een sanctie oplegt, is nog niet bekend.