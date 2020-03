Italiaanse spelersvakbond over hervatting trainingen: "Dit slaat nergens op"

De discussie over het hervatten van de trainingen heeft het Italiaanse voetballandschap in 2 kampen gesplitst. Onder meer Lazio, Cagliari en Napoli willen snel de trainingen hervatten. Aan de andere kant staan de Italiaanse sportbonden en sportartsen, die gesteund worden door de CEO van Inter. Zij vinden dat sporten in tijden van corona niet aan de orde is.