IOC-voorzitter: "We bekijken alle scenario's, behalve afgelasting Spelen"

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is al enkel dagen druk aan het overleggen met de nationale bonden over de Olympische Spelen in Tokio. De organisatoren houden voet bij stuk dat de Spelen zullen starten op 24 juli, ondanks de globale uitbraak van het coronavirus. De ministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea, China en Japan gaven vannacht alvast hun fiat tijdens een videoconferentie.

"Een afgelasting staat niet op de agenda", zegt ook IOC-voorzitter Thomas Bach in The New York Times. "We willen het succes van de Olympische Spelen voortzetten. Natuurlijk bekijken we verschillende scenario's, maar we weten niet hoe de situatie zal zijn."

Een taskforce van het IOC bekijkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wat de mogelijkheden zijn. "Wat deze crisis zo uniek en moeilijk maakt, is de onzekerheid. Niemand weet hoe de ziekte zich morgen zal ontwikkelen, laat staan over 4,5 maanden, wanneer de Spelen op het programma staan. Een uitstel zou vandaag onverantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om voort te gaan op speculaties."

"De 206 nationale olympische comités en internationale sportfederaties hebben gezegd dat de wereld een symbool van hoop nodig heeft in deze zware crisis. We weten niet hoe lang deze tunnel is, maar de olympische vlam zal het licht aan het einde van die tunnel zijn."