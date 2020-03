Hoop doet leven: Alpecin-Fenix voegt twee koersen toe aan kalender

"Onze ploeg zal de huidige maatregelen en eisen van de autoriteiten strikt opvolgen in de strijd tegen het coronavirus", klinkt het op Instagram. "We willen ondanks alles optimistisch blijven en daarom anticiperen we voorzichtig op onze terugkeer in competitie."

"Het doel is om het seizoen eind mei weer op te pikken. We hebben een akkoord met de Ronde van Noorwegen en Oostenrijk om deel te nemen aan deze rittenkoersen." Het is niet duidelijk of Mathieu van der Poel aan de start zal staan.

Alpecin-Fenix hoopte de komende maanden met Van der Poel te schitteren in de voorjaarsklassiekers, maar moest daar wegens het coronavirus een kruis over maken. De Nederlander won vorig jaar onder meer de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race.