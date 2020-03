Hoe rijd ik thuis op de rollen? Tips voor een kwalitatieve training

"Je lichaam is een lui object. Het is maar door uit je comfortzone te stappen dat je beter wordt", vertelt Jonas Vanbekbergen, expert testing en training bij Wolf Performance.

Tip 1: Bekijk het grotere plaatje. Anticipeer op je agenda

"Als je 6 maanden vooruitkijkt, is het nog niet nodig dat je die allerlaatste weken al inplant, maar je moet wel al weten welk type trainingen je wanneer gaat afwerken. Als je een periode inplant waarin je veel kilometers wil afmalen, dan kun je nu al nakijken of het die periode effectief ook zal lukken met je werk en gezin."

Ook al zijn er nu geen wielerwedstrijden of -vakanties om voor te trainen, toch kunnen trainingen op de rollen nu, over enkele maanden als het gewone leven weer op gang komt, hun vruchten afwerpen.

Tip 2: Train rond je optimale vetverbranding

"Dat doe je bijvoorbeeld door tempoduurblokken van 4 tot 12 minuten in te lassen. Tijdens die trainingsmomenten ga je de intensiteit verhogen zodat je hartslag in de zone van een optimale vetbranding valt. Met een hogere hartslag, maar zeker niet je maximale. Je lichaam leert op die manier om vetten te verbranden, zodat je pas later aan je suikerreserves zit."

Tip 3: Oefen met je trapfrequentie

"Je trapfrequentie is een van de parameters die bepaalt hoe vlot je een bepaald wattage kan trappen. Trapfrequentie is zeker iets wat onderbelicht is. Het is heel belangrijk om tijdens je trainingen af te wisselen in het aantal omwentelingen per minuut."

"Het is bijvoorbeeld interessant om trainingen met een laag aantal omwentelingen (bijvoorbeeld 60) te doen. Wat je daar doet, is ervoor zorgen dat de verschillende spiervezels in je spier beter kunnen samenwerken. Trainen met een hogere trapfrequentie (95 tot 105 omwentelingen) heeft eerder te maken met de coördinatie. Je kan met deze training heel gemakkelijk winst boeken."

"Iemand die spontaan geen hoge trapfrequentie aankan, zal veel harder op zijn pedalen moeten duwen. En uiteindelijk word je afgerekend op het wattage dat je kan trappen, zeker als er veel hoogtemeters in het spel zijn."