Hoe bedreigend is het coronavirus voor topsporters?

"Het coronavirus kan het einde van de carrière betekenen voor topsporters", titelde Het Nieuwsblad vanochtend. Niet meteen een geruststellende boodschap voor atleten, maar hoe concreet mag of moet die bezorgheid nu zijn?

Professor Eric Derom (UZ Gent): "Het coronavirus kun je in se vergelijken met een griepbesmetting, maar dit virus is makkelijker overdraagbaar en meer mensen worden ernstig ziek en belanden op de afdeling intensieve zorg."

"Bij een "gewone" griep kan de aandoening beperkt blijven tot een vrij banale keelontsteking en zal de besmetting relatief weinig invloed hebben op de longen. Bij sommige coronapatiënten zien we wel een longontsteking, die weliswaar verbetert na enkele dagen."

"Het is dus uitzonderlijk dat de longen volledig aangetast worden. Maar in zo'n geval moet je behandeld en beademd worden op de dienst intensieve zorg. Vooral bij ouderen is het risico op complicaties dan groter, maar ook jongeren lopen het risico op longfibrose."

Longfibrose? "Het longweefsel is dan niet meer zoals oorspronkelijk en kan overgaan in een soort van littekenweefsel. Het resultaat is dan dat de gasuitwisseling - opname van zuurstof en verwijdering van koolstof - minder makkelijk gebeurt. We hebben zuurstof nodig om te functioneren. Sportievelingen die een inspanning leveren, zouden dan problemen kunnen krijgen."