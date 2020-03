Goed initiatief: Italiaans sportmerk maakt mondmaskers in plaats van wielerkledij

In Italië woedt het coronavirus momenteel het hevigst. Santini, een Italiaanse fabrikant van fietskledij, wil de hulpverleners een handje toesteken. Vanaf maandag zal het mondmaskers in plaats van wielerkledij produceren.

Santini is gevestigd in het dorpje Lallio. Dat is op een boogscheut van Bergamo, in een van de hardst getroffen streken in Italië.

"Al van bij het begin vroegen we onszelf af wat we konden doen", vertelt Paola Santini aan Bergamo News. "We hebben de handen in elkaar geslagen met een ander bedrijf in Bergamo dat ons extra materiaal bezorgt voor de productie van mondmaskers."

"We hebben een prototype gemaakt van een mondmasker en wachten nu op groen licht voor de productie. Vanaf maandag kunnen we dan 10.000 mondmaskers per dag maken."

Santini voorziet tijdens het wielerseizoen Trek-Segafredo en Boels-Dolmans van wielerkledij. Ook de regenboogtruien worden gefrabriceerd door het Italiaanse bedrijf.