Eefje Depoortere over esports in coronatijden: "Een ongelooflijke mogelijkheid"

Ze hinkt op 2 gedachten. "Dit is een heel negatieve situatie, maar meer en meer beseffen we ook wel dat dit een ongelofelijke mogelijkheid is voor esports. De traditionele sport ligt compleet stil, maar esports-broadcasts gaan vanaf deze week en de volgende weken gewoon door, maar dan online." (lees voort onder de quote)

Onze landgenote, 's werelds bekendste presentatrice van League of Legends, woont en werkt in Duitsland. "Ondertussen heerst hier nog geen officiële "Ausgangssperre" (Uitgaansverbod), maar we worden in Duitsland wel aangeraden om thuis te blijven."

"Verwacht wordt dat de kijkcijfers zullen stijgen, aangezien dit nu zowat het enige live entertainment is."

Het is voor Depoortere en co. - net als alle bedrijven ter wereld - alle hens aan dek. "Voor ons - Europese League broadcast / LEC - is het in ieder geval een grote opgave, want we zitten allemaal thuis. Bij onze producers thuis is nu een control room geïnstalleerd, alle medewerkers kregen hardware aan huis geleverd (computers, microfoons, routers etc) en we zijn nu live online."