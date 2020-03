Duitse viroloog: "Groot risico om nog te voetballen in 2020"

Volgens Jonas Schmidt-Chanasit, een Duitse viroloog, wordt er beter niet meer gevoetbald in 2020. Aan het Duitse televisiestation NDR verklaarde hij dat het "een groot risico" zou zijn om de competities te vroeg weer op te starten.

"Als we nu naar de situatie kijken, is het niet realistisch om de competities nog af te werken", zegt hij. "Zelfs als we gespaard blijven van zware gevolgen, wil dat niet zeggen dat we de competities weer kunnen oppikken in 2020. Dat kan de situatie opnieuw veel erger maken."

Schmidt-Chanasit, viroloog aan het Bernhard Nocht-instituut in Hamburg, ziet een gevaar in "mensen die weer samenkomen om naar voetbalmatchen te kijken". "Voetbal zou een van de laatste zaken op de lijst moeten zijn als het dagelijkse leven weer wordt opgepikt."

De Bundesliga ligt voorlopig stil tot 2 april. In Duitsland hopen ze ten vroegste in mei de competitie te hervatten, desnoods achter gesloten deuren, om de titelstrijd af te werken.