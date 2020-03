De quarantaine-tips van Jan Vertonghen? Kaarten, FC De Kampioenen en kinderkapsalon

Prinsessenfeestjes en fietstrainingen

Uiteraard moet er tussendoor ook wat getraind worden om fit te blijven. "Volgende week begint ons trainingsschema", zegt hij. "We hebben een fietsopstelling gekregen, dus daar zal ik me vooral fit mee moeten houden. Mijn huis is niet supergroot, dus ik zal creatief moeten zijn door de trap op te lopen..."

Met zijn dochter Leyla kan hij prinsessenfeestjes houden. "Het is echt een meisje meisje. Dus met verschillende haarstijlen, nagels lakken... Gelukkig mag dat enkel in het weekend", grapt hij.

Leer je kinderen kaarten

Nog niet genoeg inspiratie? "Je hebt altijd klusjes om te doen in huis", geeft Vertonghen mee. "Misschien is het nu wel eens het moment om daar tijd voor te maken. En voor de rest tijd maken voor elkaar en een beetje praten."

Met welke Rode Duivels zou hij dan het liefst opgesloten zitten? "Ik heb drie kaarters nodig. Dries Mertens en Thorgan Hazard mogen mee. Yannick Carrasco heeft een te moeilijk karakter om in huis te hebben, dus doe maar Hans Vanaken dan. Ik kan je ook duizend bordspelletjes geven om te spelen in quarantaine: Kolonisten van Catan, Codenames..."

Geen verrassing: kijk naar FC De Kampioenen

Zit je liever even in de zetel, dan kun je voor ideetjes ook bij Vertonghen terecht. Maar als notoir fan van FC De Kampioenen weet je wat je mag verwachten. "Daar keek ik altijd naar met mijn broers", zegt Vertonghen. "Dat is erin blijven zitten. Nu kijk ik vooral uit nostalgie. Soms zet ik het gewoon op als achtergrondgeluid, ik ken toch alle afleveringen uit mijn hoofd."

Zelfs in zijn hotelkamer met de Rode Duivels durft hij FC De Kampioenen op te zetten. "Soms wil je gewoon naar iets kijken dat niet te veel aandacht vergt. Ik kende Xavier (acteur Johny Voners overleed deze week, red) niet persoonlijk, maar hij zag er heel sympathiek uit."

"Voor de rest heb ik Over Water en Chernobyl graag gezien. Meestal kijken we eerst naar een zware serie en kijken we dan naar iets lichters, zoals Expeditie Robinson of Love Island. Dat tempert de avond. Anders ga ik slapen met stress."