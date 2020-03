Blijf sporten: met deze tips & tricks krijg je je kinderen aan het bewegen

1. Doe het samen

Bewegen is leuk, maar samen bewegen is nog veel leuker!

Een tip die vaak gegeven wordt, is om samen met je kinderen te sporten. Zoek met het gezin de buitenlucht op voor een mooie wandeling of een leuke fietstocht. Dat is volgens de huidige maatregelen nog altijd toegestaan.

2. Hou sociale media in de gaten

3. Neem deel aan een "competitie"

Op het internet circuleren ook toffe uitdagingen voor de kinderen. Soms hangt daar ook een competitieformule aan vast.

Bij de "Toekan Challenge Games" is dat bijvoorbeeld het geval. De "Toekan Challenge Games" brengen de scouts tot bij jou. Om de 2 dagen verschijnen nieuwe opdrachten op de website. Die kan je zoon of dochter dan thuis uitvoeren en opsturen via een foto of een video.

En er is dus ook een individuele competitie waarmee je kind prijzen kan winnen. Een extra prikkel voor hem of haar om uit de zetel te kruipen en actief bezig te zijn?