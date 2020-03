Belgian Cats oefenen o.a. tegen Spanje om olympische kwartfinale te halen

Wie de tegenstanders van de Belgian Cats worden in Tokio, weten we nog niet. Door de uitbraak van de coronacrisis is de loting uitgesteld. "Dat is bijzonder jammer", zegt Koen Umans, general manager van de Cats. "Maar we blijven met evenveel enthousiasme en vooral veel focus toeleven naar Tokio 2020."

Wie de tegenstanders van de Belgian Cats worden in de voorbereiding, is nu wel bekendgemaakt. De eerste oefeninterlands zijn op 26 en 28 juni gepland in Bergen en Luik. Op 4 en 5 juli zijn Spanje en Puerto Rico de tegenstanders op een internationaal toernooi op Tenerife. In de Lange Munte in Kortrijk kijken de Cats Servië, Puerto Rico en Nigeria in de ogen op een vierlandentoernooi (9, 10 en 12 juli).

"Het gewone leven ligt even stil", zegt bondscoach Philip Mestdagh. "Of de Olympische Spelen ook effectief zullen plaatsvinden. is vooralsnog een vraagteken. Toch bereiden de Cats zich voor alsof ze gewoon zullen doorgaan. Speelsters trainen nu individueel in afwachting van het moment dat ze weer in groep kunnen trainen."

"Alles is tot in de puntjes geregeld om perfect voorbereid te zijn voor de Spelen. De ambitie is om de kwartfinales te bereiken. Daarna zien we wel wat er nog meer mogelijk is."

Op 14 juli trekken de Belgian Cats naar Japan. Tot 24 juli verblijven ze in Mito, daarna verhuizen ze naar het olympisch dorp in Tokio.