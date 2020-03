Australische zwembond: "Olympische fair play mag niet in gevaar komen"

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn zwembaden voor topsporters gesloten in meerdere landen. Veel zwemmners moeten naar een alternatieve manier zoeken om te trainen.

De Australische zwemmers kunnen zich voorlopig zorgeloos voorbereiden. Zwemcommentator Sidney Appelboom zei dat de Spelen daarom moeten uitgesteld worden.

De Australische zwembond heeft in een persbericht zijn bezorgdheid getoond over de ongelijke voorbereiding van zwemmers.

"Wij zijn ons nog altijd in de best mogelijke omstandigheden aan het voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen. Maar we begrijpen dat een hoop collega's dat niet meer kan doen", zegt de Australische hoofdcoach Jacco Verhaeren in een persbericht.

"We hopen dat het IOC alles overweegt wat het kan om alle atleten dezelfde kansen te geven om zich voor te bereiden in gezonde omstandigheden."

"Fair play is de basiswaarde van de Olympische en de Paralympische Spelen. En ook wij dragen fair play hoog in het vaandel."

"We weten dat de voorbereiding van atleten zwaar in gevaar komt. Vriendschap en solidariteit zijn belangrijke olympische waarden. We willen alle atleten steunen in deze onzekere tijden."