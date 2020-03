Alaphilippe blikt terug op zege in Sanremo: "Spectaculair werk van team"

Vorig jaar maakte Julian Alaphilippe zijn favorietenrol waar in Milaan-Sanremo. "Ik stond vrij ontspannen aan de start, omdat ik beschikte over een goede conditie en goed team dat ervan overtuigd was dat ik kon winnen", blikt Alaphilippe terug op die zege.



"Toen we de Cipressa naderden, nam de nervositeit toe. Maar mijn ploegmaten waakten voortdurend over mij en daardoor begon ik in de best mogelijke positie aan de Poggio."

Alaphilippe blijft met lof zwaaien voor zijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick Step. "Hun spectaculair werk maakte het verschil. Ze hielden het tempo hoog op de Poggio, waardoor niemand kon wegrijden. Daardoor kon ik mijn rivalen monsteren en inschatten tijdens de klim."

In de laatste kilometer voor de top van de Poggio plaatste Alaphilippe de beslissende aanval. "Toen ik over mijn schouder keek, zag ik dat enkele grote namen op komst waren. In de afdaling van de Poggio herstelde ik, omdat ik wist dat ik de perfecte sprint moest rijden om Milaan-Sanremo te kunnen winnen."

En Alaphilippe maakte het ook af in de sprint. "Toen Mohoric aanging, volgde ik in zijn wiel. Daarna trapte ik zo hard mogelijk op mijn pedalen. Ik kon mezelf niet inhouden toen ik besefte dat ik gewonnen had. Mijn eerste zege in een monument zal ik nooit vergeten."

Oliver Naesen strandde toen op de 2e plaats, Michael Kwiatkowski vervolledigde het podium. Primavera-debutant Wout van Aert eindigde knap 6e.