14 van de 16 clubs uit 1e amateur willen dit seizoen niet meer spelen

Niemand van de clubs wil officieel reageren maar in de luwte hebben al 14 van de 16 ploegen uit 1e amateur, los van welke regio dan ook, dezelfde bezorgheid. “Laat ons een punt zetten achter dit seizoen, point final.”

Geen inkomsten, wel kosten

Niet alleen de profclubs worden geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis, bij de amateurs zitten ze nu al met de handen in het haar. Zo blijven de kosten binnenstromen en het water staat vele clubs na de zware wintermaanden al tot aan de lippen. Lonen van de spelers, bondskosten, RSZ, BTW, het zijn allemaal facturen die de komende tijd in de brievenbus of mailbox van de clubs zullen vallen. Ook al heeft de bond voorlopig de betalingen met drie maanden uitgesteld toch gaat dat niet ver genoeg. “Die betalingen moeten helemaal wegvallen, wij spelen immers niet”, zo luidt het bij de clubs. Dat de Pro League besloten heeft om de 2de schijf van de solidariteitsbijdrage onmiddellijk wil betalen (het gaat over 400.000 euro verdeeld over de zestien clubs) wordt geappreciëerd, maar blijkt ruim onvoldoende om het hoofd boven water te houden. Zolang de competitie niet definitief wordt afgeblazen blijkt het voor de clubs niet zo makkelijk om voor hun semiprofs technische werkloosheid in te roepen. Een duidelijke en eensluidende beslissing maakt dat eenvoudiger. Dat nog niet alle clubs (2 clubs overleggen nog intern) op de kar springen heeft te maken met de mogelijke vrij te komen plaatsen in de Pro League als bijvoorbeeld Oostende en Lokeren naar de amateurafdelingen worden verwezen.

Die bondsbetalingen moeten helemaal wegvallen, wij spelen immers niet

Het geplaagde Lokeren zou volgend seizoen naar de amateurreeks kunnen zakken.

Deinze kampioen, St-Eloois-Winkel zakt

Clubs zouden ook al een overeenkomst hebben over de afloop van dit seizoen. Deinze wordt tot kampioen uitgeroepen en mag onder voorbehoud van de licentie naar 1B. Sint-Eloois-Winkel, dat afgetekend laatste staat en 14 punten (op 18) moet goedmaken om zich uiteindelijk te redden, gaat ook nu al akkoord om te degraderen. Alle andere clubs zouden in de 1ste amateurklasse blijven, aangevuld met de drie kampioenen uit de tweede amateurklasse. Daardoor zouden Knokke, Tienen en Francs Borains bij de beste amateurs kunnen spelen. De reeks zou dan wel van 16 naar 18 clubs uitgebreid worden. Het voorstel houdt ook in dat er vervolgens een cascade van promoties en degradaties naar de afdelingen onder 1ste amateur zou ontstaan.

Medisch onverantwoord

Clubs uit eerste amateur trainen vaak als pure profs en moeten dus ook een degelijke voorbereidingstijd krijgen om zich op te maken voor het vervolg van de competitie. Het zou immers medisch niet verantwoord zijn om de spelers

competitiematchen te laten afwerken. Blessures allerhande zullen opduiken. Bovendien komt de voorbereiding voor het volgende seizoen in het gedrang als de clubs tot einde juni zouden moeten spelen en dan enkele weken later al opnieuw aan de slag moeten. De competitie 2020-2021 zal immers niet later kunnen starten vermits het EK in 2021 zal plaatsvinden. Ook de aan- of afwezigheid van toeschouwers zal na 1 mei een probleem blijven. Zo speelt Club Luik bijvoorbeeld voor ruim 3.000 toeschouwers. Zonder fans zal deze club geen inkomsten vergaren maar wel de spelers moeten betalen. De Luikenaars willen er niets van weten. En zal het virus vanaf 1 mei dan helemaal uit het land zijn? Stel dat één speler op 3 mei besmet geraakt en de hele ploeg moet dan in quarantaine, wat zal er dan gebeuren?

Stel dat één speler op 3 mei besmet geraakt en de ploeg moet in quarantaine, wat zal er dan gebeuren?

Welke sponsors?

Clubs uit de amateurafdelingen kunnen meestal ook niet rekenen op financiële partnerships van grote bedrijven. Hun sponsorinkomsten worden vaak gegenereerd bij lokale firma’s of ondernemers en nu de economische welvaart in het gedrang komt, lijkt het maar de vraag of die bedrijven snel zullen overgaan om clubs geld toe te schuiven om hun werking te garanderen. De maanden maart tot juni zijn voor de clubs de periode om te kijken met welk budget ze het volgende seizoen kunnen aanvatten. Als dat straks pas in juli zou kunnen gebeuren hebben ze angst dat dat niet rond kan geraken met alle gevolgen vandien. Sommige clubs opperen ook dat langere tijd voetballen nefast zal zijn voor de timing van het onderhoud van de velden. Om het A-veld en het hoofdveld van de jeugd bij het begin van volgend seizoen in goede staat te krijgen moet er meer werk verricht worden dan enkel maar doorzaaien. Een goede onderhoudsbeurt kost tot 4.000 euro, dat geld moet natuurlijk voorhanden zijn.

Noodkreet

Met deze oproep tonen de amateurclubs dat ze niet akkoord gaan met het voorstel van de corona-crisiscel om te bekijken of er vanaf 1 mei opnieuw te gaan voetballen. “Neem de beslissing snel en laat het gezond verstand zegevieren. Het zal al moeilijk genoeg zijn om volgend seizoen budgettair rond te komen.”