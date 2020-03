"Ook thuis non-stop voor G-sport": zo kunnen ook G-sporters actief blijven

"In de huidige omstandigheden is het niet evident om te sporten of fysiek actief te blijven", klinkt het bij de initiatiefnemers. "Als we elkaar motiveren en stimuleren met tips, foto’s en filmpjes, komen we samen tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Blijf dus sporten en bewegen binnen grenzen van de nationale veiligheidsmaatregelen."

De video's vind je terug op deze Facebook-pagina.