Van Herck over chaos in tennisland: "Egoïstisch van Roland Garros"

Veel vraagtekens over hoe het nu verder moet in/met de topsport, ook in het tennis. De enige zekerheid, tot en met eind mei, eigenlijk tot en met de eerste week van juni wordt er niet competitief getennist. Geen tennis op gemalen baksteen in de lente. Dat betekent dat de professionele tennissers elf weken moeten zien te vullen met training, met opbouw van de conditie. Evident is dat niet.

Johan van Herck, de kapitein van onze nationale Davis- en Fedcupteams was rond deze tijd normaal gezien teruggekeerd naar België na een verblijf in Indian Wells, waar hij met onze nationale tennistop overleg zou plegen over de finaleweek van de Fed-cup in Boedapest en de kwalificatiewedstrijden van de Daviscup in september. Maar door het coronaviris moest Van Herck vorige week zijn koffer niet eens pakken.

“Ik heb wel contact gehad met onze spelers, ze stellen het wel. Ik heb geen weet van ziekte of besmettingen. Er was natuurlijk onrust over de situatie. Wanneer kunnen we opnieuw aan de slag ? Nu is er toch wat duidelijkheid. Tot en met begin juni zijn er geen toernooien. Dat is vervelend, maar door die communicatie is er wel weer wat gemoedsrust. Zo lang zal het al zeker duren."

"De spelers kunnen een beetje tot rust komen. Iedereen traint nu een beetje thuis, blijft fysiek bezig. Het is zaak van een basisconditie te behouden, van goed te plannen: wat doen we, wanneer doen we dat? Bij Tennis Vlaanderen kijken ze of ze iets kunnen doen voor de specifieke tennistraining. Voorlopig ligt die stil omdat de clubs gesloten zijn. Alles gebeurt in overleg met de experten van de overheid.”