Van Aert last korte trainingspauze in: "Mijn vrouw wat helpen in het huishouden"

In een bericht op Instagram gaf de renner een update over zijn huidige situatie. "De laatste week was ik absoluut niet bezig met wielrennen. Ik wil jullie verder graag op de hoogte brengen van mijn huidige situatie als atleet."

"Sinds de UCI besliste om alle wedstrijden tot en met april af te gelasten, besloot ik een korte trainingspauze in te lassen. Ik voel me nu veel meer ontspannen, omdat we nu ietwat van een plan kunnen opmaken."

"Ik voel dat de onzekerheid van de voorbije weken en het voortdurende risico op besmetting heel wat van mijn mentale energie heeft weggenomen. Volgende week wil ik beginnen aan mijn opbouw richting mei en de zomer, met volledig opgeladen batterijen."