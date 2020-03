Toen er nog gewoon gekoerst werd: hoe Wilfried Peeters foetert in Colombia

In een niet zo ver verleden leek er voor de meeste sporters geen vuiltje aan de lucht, ook niet in het wielerpeloton. De Ronde van Colombia (11-16 februari) leek voor de renners een opwarmertje, maar is uiteindelijk een zoethouder geworden. Deceuninck-Quick Step werd van dichtbij gevolgd en dat levert bijzondere beelden op.