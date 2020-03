Thomas De Gendt organiseert "Tour de Quarantaine" in de tuin

Maandag liet Thomas De Gendt via Twitter weten dat de familie De Gendt in sociale lockdown ging. Nu hebben we ook een beeld gekregen van hoe de familie De Gendt die invult. Met een "Tour de Quarantaine".

Donderdag stond etappe 1 op het programma voor Timo en Amber, de kinderen van De Gendt en zijn vrouw Evelyn Tuytens. Op het menu een vlakke rit met een stukje offroad door de tuin. Wie won, weten we niet.