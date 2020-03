Sporza @School: 5-1 achter en toch OS-goud! Kan Clijsters wat Henin kon in 2004?

Door het coronavirus ligt het halve land plat en zijn de scholen gesloten. Maar ook bij Sporza kun je iets bijleren. In onze Sporza @School laten we jullie alles ontdekken over de Olympische Spelen. Vandaag deel 5: tenniskampioene Justine Henin stond in 2004 5-1 achter, maar pakte toch nog goud. Zou Kim Clijsters dat ook kunnen?

Brons voor Callens en Monami in 2000

Het Belgische tennis heeft 2 keer het podium gehaald op de Olympische Spelen, 2 keer bij de vrouwen. Begin deze eeuw, in 2000, schrijven Els Callens en Dominique Monami tennisgeschiedenis voor ons land met een 3e plek in het dubbelspel in Sydney. Callens is wereldtop in het dubbelspel, Monami haalde de top 10 in het enkelspel. In de halve finales verliezen ze van de latere olympische kampioenes Venus en Serena Williams. De Amerikaanse zussen staan nu nog aan de top. In de match om het brons kloppen Callens en Monami met Olga Barabansjikova en Natallja Zverava een duo uit Wit-Rusland. In die tijd ging Monami met de naam van haar toenmalige echtgenoot door het leven, dus je hoort en leest in de berichten van toen ook al eens Dominique Van Roost of beide achternamen.

Els Callens (l) en Dominique Monami (r).

Henin staat op uit de doden en pakt goud

4 jaar later in Athene triomfeert Justine Henin met olympisch goud. En opvallend: ze doet dat ook met de naam van haar toenmalige echtgenoot. Het is nochtans een jaar met 2 gezichten voor Justine Henin-Hardenne. De nummer 1 van de wereld begint uitstekend met titels in Sydney, Australian Open, Dubai en Indian Wells. Maar dan krijgt het cytomegalovirus haar te pakken. Ze probeert haar titel te verdedigen op Roland Garros, maar dat wordt een flop. Wimbledon laat ze schieten. Zonder voorbereiding trekt Henin naar de Spelen, want zoveel kansen krijg je daar niet voor in je loopbaan. "Het was heel vreemd. 2 à 3 maanden voor de Spelen kon ik nog niet eens 1,5 uur trainen, in Athene won ik match na match", blikt de tennisster terug. In de finale klopt de 22-jarige Belgische Amélie Mauresmo uit Frankrijk in 2 sets (6-3, 6-3) , maar haar hoogste horde neemt ze in de halve finales. De Russin Anastasia Myskina, die net op Roland Garros Henin was opgevolgd als laureate, dwingt haar tot een adembenemende thriller in 3 sets. In de 3e set is een olympische finale veraf voor Henin. Ze staat 5-1 achter en de veer lijkt gebroken. De Belgische supporters in het Olympic Tennis Centre krijgen haar er weer bovenop. Myskina kraakt. 5-1 wordt 5-5 en bij 7-6 mept Henin de Russin tegen het canvas. Ze wint met 7-5, 5-7, 8-6, Myskina verlaat het terrein in tranen. Henin: "Ik was zo trots en zo blij. Dat ik die emoties kon delen met de andere Belgen in Athene was uniek." (lees voort onder de foto's)

Justine Henin verovert de enige gouden medaille voor ons land in 2004.

Anastasia Myskina blijft in tranen achter.

Clijsters strandt in kwartfinale van Londen 2012

Henin zal maar 1 keer meedoen aan de Spelen, net als collega-topper Kim Clijsters. Sydney 2000 past niet in Clijsters' planning, in Athene 2004 blijft ze weg door sponsorperikelen, in 2008 is ze een eerste keer gestopt.

In 2012 doet Clijsters, na haar eerste comeback, wel mee aan de Olympische Spelen in Londen. Op het heilige gras van Wimbledon haalt ze de kwartfinales. Daarin verliest ze van de Russin Maria Sjarapova in 2 sets: 6-2, 7-5. Enkele weken later stopt Clijsters een 2e keer met tennis. Dit jaar heeft Clijsters haar tennisracket weer uit de kast gehaald. Om olympisch kampioene te worden in Tokio?