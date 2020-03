Sion ontslaat 9 spelers die weigerden loon in te leveren wegens coronacrisis

Dat het uitgerekend Sion is dat negatief in het nieuws komt, mag geen verbazing wekken. De flamboyante voorzitter Christian Constantin versleet sinds zijn komst in 2003 al 40 verschillende trainers. Op een gegeven moment nam hij zelf plaats op de trainersbank. Hij kreeg ook een schorsing van 14 maanden omdat hij een analist had geslagen.

Diezelfde Constantin heeft nu dus beslist om zijn spelers minder te betalen zolang de Zwitserse competitie stilligt. 9 spelers waren het daar niet mee eens en zijn op staande voet ontslagen. Onder hen ex-Arsenal- en Barcelona-speler Alex Song en ex-Arsenal-speler en Zwitsers international Johan Djourou.

Sion zelf wou de ontslagen niet bevestigen en was ook niet bereikbaar voor commentaar. Sion staat in de Zwitserse Super League op de 8e plaats van 10 teams, op amper 4 punten van de degradatie.