Salumu: "Heb gelukkig toestemming gekregen Italië te verlaten"

Het was even slikken woensdagavond toen het nieuws binnenliep dat in Italië in 24 uur 500 nieuwe mensen waren gestorven aan het coronavirus. De situatie is het ergste in Noord-Italië en dat is niet ver van Toscane, waar Salumu speelt voor Pistoia.

"Het is een bizarre situatie. Op dagen als deze wil iedereen thuis zijn, maar de Liga wil het seizoen nog niet definitief stopzetten en daardoor zitten de spelers eigenlijk een beetje vast. Ik heb gelukkig toestemming gekregen van de ploeg om nu naar huis te gaan en daar af te wachten of het seizoen wordt voortgezet."

"Tot nu zat ik alleen in een klein appartementje. Ik mocht alleen naar buiten om naar de winkel te gaan. Ik wou bijvoorbeeld een wandeling maken met een ploegmaat, die om de hoek woont, maar de politie heeft ons gestopt. Ik woon hier nog maar 8 maand dus ken eigenlijk enkel mensen van de ploeg. Dan slaat de verveling snel toe."

Salumu heeft de evolutie van de coronacrisis in Italië vanop de eerste rij meegemaakt en beseft daardoor als geen ander waarom het zo belangrijk is om nu binnen te blijven. Hijzelf zal dat strikt doen. Wat de toekomst brengt, ziet hij daarna wel.

"Het is belangrijk dat iedereen de regels van de overheid volgt. In Italië heeft het een tijdje geduurd voor dat doordrong. Mensen leven nog meer buiten en zijn familialer. Na de lockdown in Lombardije, was het erg schrikken toen dat werd uitgebreid naar heel Italië, maar in Lombardije is de situatie heel schrijnend."

"Over mijn toekomst heb ik geen idee. Ik weet alleen dat dit een enorme economische schade teweeg zal brengen in Italië en internationaal. Aan de sportsector en alle andere sectoren. Ook voor volgend seizoen zie ik problemen. Deze situatie brengt structurele en financiële probelemen met zich mee."