Romelu Lukaku na 9 dagen quarantaine: "Gisteren werd het mij bijna te veel"

Italië ging al een week geleden in lockdown en dus zit Romelu Lukaku al die tijd vast op zijn appartementje in het centrum van Milaan. "Gisteren werd het mij bijna even te veel", geeft hij toe.

"Ik mis het gewone leven. Ik mis mijn moeder, mijn zoon, zelfs mijn broer. Ik mis ook de training en voetballen voor al de fans. Het is nu pas dat je écht waardeert wat je hebt. Ik ben een gelukzak."

Lukaku probeert intussen zijn conditie te onderhouden. "In de groepchat kwam plots de vraag: wie van jullie heeft een fiets of loopband in zijn huis? 2 uur later kreeg elke speler een fiets bij hem geleverd."

Ook het eten krijgt Lukaku aan huis geleverd. "Dat moet wel, want ik sta op een strikt dieet. Ik eet dus nog altijd mijn vis, mijn vegetarische maaltijden,..."