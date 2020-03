Pascal Angillis keert niet terug als coach bij Spirou Charleroi

In oktober 2019 legde Pascal Angillis tijdelijk zijn taak als coach van Charleroi neer om zijn zoon, bij wie een tumor was ontdekt, te steunen. Assistent Sam Rotsaert nam tijdelijk de leiding van de eerste ploeg over, maar met de bedoeling om Angillis later opnieuw te laten terugkeren.

Dat zal niet gebeuren. "Pascal was vele jaren actief bij Spirou, in verschillende functies en met slechts één doel in het hoofd: de club groter maken", zo staat te lezen in het persbericht.

"In die missie is hij met brio geslaagd, altijd met hetzelfde motto: "We Over Me". We willen Pascal hartelijk bedanken voor al zijn werk. We hebben zijn professionalisme en menselijke warmte enorm geapprecieerd. Een echte gentleman."

Een reden voor het afscheid van Angillis wordt niet gegeven. Feit is dat Charleroi het onder de leiding van zijn opvolger Sam Rotsaert erg goed deed dit seizoen.