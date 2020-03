Oliver Naesen na 365 km en 3 Berlijnse bollen: "De spiegeltest is nog oké"

"Of ik goed geslapen heb? Fantastisch", gniffelt Oliver Naesen (29) aan de telefoon. "Als een steen. Ik ben gisterenavond zelfs in de zetel in slaap gevallen. Het was een zalig nachtje." Heeft de AG2R-renner dan enkele woelige nachten achter de rug? “Je ligt er toch wakker van. Iedereen bekijkt het vanuit zijn eigen standpunt. Voor een handelaar is het erg, voor een cafébaas ook. En dus ook voor een renner. Iedereen bekijkt het op zijn eigen niveau.” “Mijn benen voelen alleszins supergoed”, stelt Naesen. “Daar scheelt niets aan. Dit was ook geen zotte prestatie, hé. Het was lange tijd chill rijden en je hoofd leegmaken. Ik zou het niet aan mijn ouders aanraden, maar collega’s kunnen dit zeker eens proberen.” “Ik had het eigenlijk echt wel nodig. Als je je gsm vastpakt of naar tv kijkt, dan hoor of zie je alleen maar zaken over het coronavirus. Dat is niet fijn.”

"Alle energie komt van je lichaamsvet"

Naesen en ultrarijder Maxim Pirard klokten uiteindelijk af op 365 kilometer, een route langs de grenzen van Oost-Vlaanderen. “We hebben 12 uur gefietst en zo’n 40 minuten gepauzeerd. We hebben 3 keer bij een bakker gestaan. De intensiteit was echt laag. Je fietst en babbelt, we hebben nooit opgetrokken na een bocht.” “Alle energie komt van je lichaamsvet. Je hoeft dan niet veel te eten. Ik heb geen honger gehad gisteren, ook gisterenavond niet. Tijdens de training heb ik 3 Berlijnse bollen en enkele gelletjes gegeten. Ik profiteer er van, ja, maar gisteren heb ik ook 8.000 calorieën verbruikt. De spiegeltest is nog altijd in orde.” Hoe dan ook: sporters en renners moeten het geweer van schouder veranderen. “Normaal train je nu met veel vuur en met het mes tussen de tanden. Je knalt elke brug en elk bergje op. En als iemand uit je groepje gelost wordt, dan blijft die persoon achter. Nu is het “novembermodus”.”

"Ik hoop op klassiekers in het najaar"

“Ik reken alvast op de Tour”, zegt Naesen over zijn volgend “doel”. “De klassiekers zijn bij mij altijd het eerste blok, de Tour vormt het tweede blok en dan heb je het najaar.” Dat najaar kan misschien een half voorjaar worden als monumenten zoals de Ronde en Roubaix toch nog een plaatsje op de kalender zouden kunnen versieren. “Ik hoop op klassiekers in het najaar. Normaal zou het ondenkbaar zijn om het seizoen te verlengen, maar ik kan me niet inbeelden dat er een klassieke renner bestaat die nu zegt: laat maar zitten.” “Hoe dat dan concreet in zijn werk moet gaan? Moeilijk, hé”, beseft ook Naesen. “Je kunt de datum van een koers niet afnemen, maar er zijn nog vrij veel vrije woensdagen. Of na Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije kun je klassiekers op woensdag, zaterdag en zondag leggen. Ik zeg maar: Luik en de Ronde in hetzelfde weekend? Dat is toch een ander peloton.” “Vraag is natuurlijk ook of iedereen dan nog koerst en of je dan nog een volwaardig peloton hebt. En vindt iedereen dat dan nog belangrijk genoeg? Als men Tirreno-Adriatico twee weken na het normale seizoen zou leggen, dan zou ik ook bedanken. Maar een ronderenner denkt daar misschien anders over. Iedereen heeft zijn eigen standpunt.”

"Je moet sporten met fun als thema"