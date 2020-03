OH Leuven krijgt een negatief advies van de licentiemanager: hoe kan dat?

Over de rode cijfers maakt men zich in Leuven geen zorgen. Die 10,7 miljoen van vorig jaar zette de Thaise eigenaar om in een kapitaalsverhoging en bovendien zijn die cijfers een gevolg van de enorme investeringen die King Power nodig achtte om de club naar een hoger (professioneel) niveau te tillen.

Leuven heeft de voorbije jaren grote investeringen gedaan om de infrastructuur te verbeteren, maar ook om de club professioneler te laten werken. Dat laatste is gepaard gegaan met de aanwerving van veel personeel - ook op managementniveau - wat ook een deel van de verklaring is.

Die investeringen zijn nu grotendeels achter de rug, de focus zal de komende tijd meer op de sportieve uitbouw van de club gaan liggen.

En ook over de licentie maakt men zich in Leuven geen zorgen. De discussie gaat vandaag over de interpretatie van de waarborg die clubs moeten geven tot eind volgend seizoen.

Om een licentie te krijgen, moet een club kunnen aantonen dat het de (financiële) continuïteit kan garanderen tot 30 juni van het volgende seizoen.

Licentiemanager Nils Van Brantegem is dit jaar nog strenger geweest en enkele clubs uit 1B gaan daarmee niet akkoord. Zij overwegen zelfs om die interpretatie voor een rechtbank te betwisten, OHL gaat daar in elk geval niet in mee.