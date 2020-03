Nafi Thiam: "Hoop dat Spelen doorgaan, maar weet niet of het mogelijk is"

Thuiswerk voor atleten, ook voor Nafi Thiam

"Als ik niet naar de gym kan gaan, komt de gym wel naar mij"

Veel sportfaciliteiten zijn gesloten door de coronadreiging. "Als ik niet naar de gym kan gaan, komt de gym wel naar mij", vertelt Nafi Thiam op Instagram, waar ze haar geïmproviseerde fitnessruimte toont in haar garage.

"Ik probeer alles van een beetje afstand te bekijken. Mijn familie en ikzelf zijn in goede gezondheid. Ik heb dus zeker niet te klagen. De situatie is voor iedereen moeilijk, niet enkel voor topsporters. Iedereen moet zijn best doen om de situatie in de goede richting te laten evolueren en dat zo snel mogelijk. Ik hoop dat iedereen zich dan ook aan de richtlijnen houdt."

Tal van grote sportevenementen zijn al gesneuveld door het coronavirus. Zal Thiam haar titel wel kunnen verdedigen in Tokio? "Als atleet hoop ik natuurlijk met heel mijn hart dat de Spelen doorgaan. We bereiden ons heel lang voor, denken steeds aan de Spelen. We willen er zijn, maar dan wel allemaal samen. Maar we moeten natuurlijk respect hebben voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Ik weet dus niet of het mogelijk is."