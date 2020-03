Lockdown? Rusthuisbewoners verdiepen zich dan maar in "La Gazzetta del E3"

Elk jaar voorziet de organisatie van de E3 Harelbeke een krantje met informatie over de wedstrijd en interviews met de renners, bedoeld voor de VIP's. Maar door de afgelasting van de wedstrijd in Harelbeke bleef er een grote voorraad kranten over.

Daar hebben ze in Harelbeke iets op gevonden. De organisatie is namelijk aan enkele rusthuizen in de buurt de kranten gaan uitdelen als leesvoer voor de rusthuisbewoners, die door de coronacrisis vast zitten op hun kamer. Een welgekomen geschenk voor enkele trouwe wielerfans, die het wielervoorjaar in het water zagen vallen.