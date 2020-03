Jolien Verschueren begint eigen crossteam: "Opnieuw stap voorwaarts zetten"

Jolien Verschueren was anno 2017 één van de beste vrouwelijke crossers van ons land, maar in april 2018 sloeg het noodlot toe. De renster werd getroffen door een hersentumor en begon een zware strijd tegen de ziekte.

Na een lange revalidatie maakte ze vorig jaar in september haar rentree in het veld in Eeklo. Resultaten mochten niet verwacht worden, maar in haar bekende stijl - vol vechtlust en doorzettingsvermogen - werkte ze het hele seizoen af.

Haar aflopende contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal werd op 1 maart 2020 niet verlengd, maar op zoek gaan naar een nieuwe ploeg was niet nodig. Een aantal mensen uit haar omgeving richtten de vzw Never Give Up by Jolien Verschueren op. Zo kon men op een juridisch verantwoorde wijze een eigen wielerteam bouwen voor de 29-jarige renster.