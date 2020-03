Het wielerseizoen 2020 in (voorlopige) cijfers: Deceuninck-Quick Step toch weer op 1

Welke ploeg heeft de meeste koersen gewonnen?

UAE Emirates is de nummer 2 in het lijstje met 11 overwinningen, met dank aan meervoudig succes van Fernando Gaviria, Tadej Pogacar en Juan Sebastian Molano. Androni-Giocattoli, geen WorldTour-team, vervolledigt de top 3 met ook al 11 zeges, weliswaar op een lager niveau.

De ploeg van Patrick Lefevere topt jaar na jaar de zegestand bij de teams en dat is ook in 2020 het geval. Deceuninck-Quick Step klokte na de laatste rit van Parijs-Nice af op 15 overwinningen. Sam Bennett opende de rekening in de Tour Down Under, Fabio Jakobsen gaf het laatste rondje in de GP Monseré.

De laatste "blauwe zege" tot dusver: Jakobsen wint de sprint in de GP Monseré

Welke renner stond het vaakst op het hoogste schavotje?

Als we een beetje chauvinistisch zijn, dan bannen we Jhonatan Restrepo van ons podium. De Colombiaan van Androni-Giocattoli maakte dit jaar al 6 keer het zegegebaar, maar een dubbeltje in de Ronde van Tachira (2.2) en een vierklapper in de Ronde van Rwanda (2.1) zijn niet de echte waardemeters.

Dan komen we al snel uit bij... Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Hij is nog altijd maar 20 jaar, maar hij kan straks aan deel 2 beginnen met 5 bloemenruikers in de achterzak. Dankzij dagsucces en eindwinst in San Juan en twee ritten en het eindklassement in de Ronde van de Algarve topt hij de lijst.

Het is weliswaar een gedeelde eerste plaats, want ook Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) heeft al 5 streepjes getrokken. Hij plezierde zijn Franse werkgever met 5 overwinningen op Franse bodem. Hij is ook de laatste winnaar tot dusver: zaterdag won de Colombiaan de slotrit van Parijs-Nice.

De laatste trede van het podium wordt bevolkt door Tadej Pogacar, nog een ronderenner. Hij won 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van Valencia en won ook de 5e rit in de UAE Tour. In de daaropvolgende nacht werd die koers stopgezet en werd de 21-jarige Sloveen een hele poos in quarantaine geplaatst.