Verplicht thuis moeten blijven en geen voetbal op televisie. Het drijft sommige mensen tot waanzin. Maar je kan die opgekropte energie ook positief inzetten. De Argentijnse comedian "Radagast" toont hoe. Door voetbalcommentaar te geven bij iets banaals (maar op dit moment zo belangrijks) als handenwassen. Of de vrouw in het filmpje dat even leuk vindt, dat is een andere vraag.