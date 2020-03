Franse federatie: "Geen andere optie dan spelen tot 15 juli"

Volgens Noel Le Graet is de beste oplossing voor de Ligue 1 de Franse competitie pas op 15 juli te laten eindigen in plaats van 30 juni. Alleen zo denkt hij dat alle competities in Europa op een eerlijke manier afgewerkt kunnen worden.

"Eerlijk, ik zie niet in hoe we in juni klaar kunnen zijn met de Franse wedstrijden en de Champions League", zei Le Graet aan L'Equipe. "De Franse Voetbalbond wil daarom voorstellen aan iedereen en aan de UEFA om absoluut tot minstens 15 juli te spelen. Ik zie geen andere oplossing."

"Neem nu landen als Spanje, Italië of Frankrijk. Je voelt aan dat er daar niet opnieuw getraind kan worden in het begin van april."

Door het uitstel van het EK en de Copa America is er plaats gemaakt op de kalender en Le Graet denkt dat spelers begrip zullen hebben voor de situatie. "Volgens mij zijn ze verstandig genoeg om een aantal extra weken te spelen. En wie niet wil spelen, speelt niet."

De LFP, de Franse Pro League zeg maar, had eerder al gecommuniceerd dat het het seizoen wil beëindigen op 30 juni. Wordt dus nog vervolgd.