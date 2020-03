Feestende Real-spits Jovic krijgt premier op zijn dak na negeren quarantaine

"Hij verliet Madrid en de quarantaine die de club had opgelegd en keerde ondanks alle waarschuwingen terug naar Servië. Het rondlopen zal nu wel afgelopen zijn aangezien hij gerechtelijke vervolging riskeert", klonk het bij Informer. Nog een andere krant, Kurir, richt zich rechtstreeks tot de speler. "Hey jongen, wil je ons allemaal dood?", luidt de kop.

Maar daarmee ging Jovic in tegen alle veiligheidsvoorschriften, die ook in Servië strikt moeten worden opgevolgd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de Servische media krijgt de spits dan ook de wind van voren.

De 22-jarige ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois profiteerde van de onderbreking in La Liga om naar Servië terug te vliegen en er in hoofdstad Belgrado een feestje te bouwen om de verjaardag van zijn vriendin te vieren.

Premier en minister reageren streng op voorval

Opvallend: ook enkele politici mengden zich in de zaak. Zo sprak de Servische premier Ana Brnabic zich woensdagavond uit over de zaak. "We zien negatieve voorbeelden van onze voetbalsterren die voor miljoenen spelen en de verplichte quarantaine overtreden door naar huis terug te keren."



Ook Minister van Binnenlandse Zaken Nebojsa Stefanovic was erg streng. “Het feit dat het een bekende sportman is en dat hij rijk is zal niet verhinderen dat hij gestraft wordt. Oftewel respecteren ze de wet, oftewel gaan ze naar de gevangenis."



Bij Real Madrid moeten de spelers sinds deze week verplicht thuis blijven nadat een lid van het basketteam positief testte op het Covid-19 virus. De club heeft zelf voorlopig nog niet gereageerd op het voorval.