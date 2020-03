F1: nieuwe technische regels uitgesteld, strenge financiële regels blijven wel

De verschillende hoofdrolspelers in de Formule 1 zaten vandaag samen via een conference call. Een van de belangrijkste beslissingen van die meeting is om volgend seizoen hetzelfde chassis als dit seizoen te gebruiken.

"We hopen hiermee de financiële last te verlichten voor de teams, omdat hun inkomsten momenteel afnemen door de afgelaste races."

Het was de bedoeling om de bolides in 2021 gevoelig te veranderen, met eenvoudigere motoren en wijzigingen op het vlak van onder meer aerodynamica. Daarmee zouden de wagens elkaar gemakkelijker kunnen voorbijsteken, met als doel spannendere races.

"De introductie en implementering van de nieuwe financiële regels zal wel zoals gepland doorgaan in 2021", klinkt het verder in het persbericht. Dat betreft onder meer een opgelegde beperking van de uitgaven, waardoor het verschil tussen de topteams en de kleinere teams kleiner zou moeten worden.