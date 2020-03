Appelboom: "Cut the crap en stel de Olympische Spelen uit"

Over de organisatie van de Olympische Spelen wordt al even openlijk gediscussieerd, maar ook achter de schermen beweegt er heel wat. In verschillende landen zijn zwembaden ook voor topsporters gesloten en moet er op een alternatieve manier getraind worden. Zwemcommentator Sidney Appelboom stelt zich vragen bij de recente ontwikkelingen. “Niet iedereen kan zich nog op dezelfde manier voorbereiden." Zo kan de Nederlandse zwemploeg al een paar dagen niet meer in een zwembad terecht. Vorige week gingen de beste zwemmers nog op afzondering in een voormalig klooster in Drachten, maar na enkele dagen werd ook dat plan afgeblazen. Onze noorderburen kunnen zich troosten met de gedachte dat onder meer ook hun Spaanse en Italiaanse collega’s het voorlopig zonder chloorwater moeten stellen. In eigen land moet de federale overheid toestaan dat enkele zwemmers aangesloten bij de Franstalige federatie komen trainen in het Antwerpse Wezenbergzwembad. Zo wordt naar een oplossing gezocht voor Fanny Lecluyse en Juliette en Valentine Dumont.

"Om het watergevoel te behouden heb je een zwembad nodig"

Sidney Appelboom ziet de huidige situatie met lede ogen aan. “Als je aan de andere kant van de wereld de Australiërs zoals gewoonlijk ziet afzien in het water, dan weet je dat het moeilijk wordt." "Bijvoorbeeld voor de Nederlanders, die nu keuzes moeten maken. Je kan wel proberen fit te blijven, maar om het watergevoel niet te verliezen, heb je een zwembad nodig. Het is zoals skeeleren en schaatsen, het juiste gevoel op het ijs krijg je niet zomaar.” Dan rijst al snel de vraag welke gevolgen dit heeft voor de Olympische Spelen? “Het EK in Boedapest staat voorlopig nog op de planning, maar hoe zullen de zwemmers in mei daar naartoe reizen? Uitstel lijkt de enige juiste oplossing, ook voor de Olympische Spelen. Cut the crap!”

Nederlandse zwemmers zitten met de handen in het haar

"Ik heb al ontwenningsverschijnselen"

Als vaste cocommentator bij de grote zwemafspraken, heeft ook Sidney het moeilijk. “Ik mis het gigantisch. Ik begin zelfs al enkele ontwenningsverschijnselen te vertonen. Al voor de achtste keer zou ik naar de Spelen kunnen gaan.” “Nu het er voorlopig niet zo rooskleurig uitziet, hoop ik dat Sporza veel competities uit de oude doos haalt (noot: dat is wegens de rechten niet altijd mogelijk). Geef mij maar de 4x100 meter vrije slag op de Spelen in Peking. De Amerikanen, met Jason Lezak in een glansrol, verpulverden er het wereldrecord na een bloedstollende strijd met de Fransen. Ook van de zilveren race van Pieter Timmers kan ik blijven genieten.”

Gaastra: "Als sporter moet je egocentrisch kunnen trainen."

Gaastra: "Topsport is sowieso oneerlijk, niet alleen nu"

Ronald Gaastra, die eind februari op stage in Tenerife is ontsnapt aan het coronavirus, hoeft de trainingsschema’s voorlopig niet aan te passen. “We trainen momenteel met de minste kans op besmetting. Zo krijgt elke zwemmer een volledige baan en spreiden we de sessies over een volledige dag.” Gaastra benadrukt wel dat zijn atleten gefocust moeten blijven op hun eigen prestaties. “Het zou heel stom zijn om je bezig te houden met een eventuele annulering van de Spelen. Als sporter moet je in staat zijn om egocentrisch te trainen. De eindafrekening wordt gemaakt op basis van de prestaties.” En dat er in sommige landen geen zwemtrainingen meer mogelijk zijn? “Daar moeten onze zwemmers zich niet mee bezighouden. Topsport is sowieso oneerlijk, dat is het permanent. Financieel staan de verschillende zwemfederaties namelijk ook niet op gelijke voet, dus de afweging maken is zinloos.”