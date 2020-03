Wie krijgt een plaats op de nieuwe wielerkalender? "Zullen creatief moeten zijn"

"Voor iedereen een klap"

"Voor de organisatoren van de wedstrijden is het uiteraard een drama. We hopen dan ook dat we een aantal van onze koersen opnieuw kunnen integreren in de kalender op een later moment."

Heel wat organisatoren van wielerwedstrijden zitten met de handen in hun haar door de afgelasting van hun wedstrijd. Houdt ook de bond een financiële kater over aan de coronacrisis? "Het is voor iedereen een klap", zegt voorzitter Tom Van Damme.

"Het is koffiedik kijken"

Welke wedstrijden zouden eventueel een nieuwe plaats kunnen krijgen op de kalender? "Dat is moeilijk om nu al te zeggen. We weten nog niet hoelang deze periode zal blijven duren. Het wordt een moeilijke opdracht en het is koffiedik kijken."



"Er is nu een competitiestop tot eind april, maar velen denken dat het nog langer zal duren. Pas als het helemaal afgelopen is, kunnen we een inschatting maken en kijken wat mogelijk is. Hoe langer deze periode ook duurt, hoe minder tijd we hebben om de wedstrijden opnieuw te organiseren op een later tijdstip."

"De verschillende stakeholders (ploegen, renners, bonden) hebben wel beslist om de monumenten en de grote ronden voorrang te geven. We zullen hoe dan ook creatief moeten zijn met de kalender."

Een verlenging van het seizoen lijkt onvermijdelijk? "Klopt, maar er zijn twee nadelen. In oktober begint de herfst en dus ook het slecht weer. Een langer seizoen kan ook een hypotheek leggen op het seizoen dat komen moet. Hoe dan ook: als ik de renners en ploegen hoor, dan is november echt wel moeilijk."