US Open: "Voorlopig geen plannen om met onze datum te schuiven"

Dinsdag verrasten de organisatoren van Roland Garros met de melding dat de start van het Franse graveltoernooi door het coronavirus wordt verplaatst naar 20 september. Dat is amper een week na de mannenfinale op de US Open.

"De USTA (Amerikaanse Tennisbond) gaat voort met de voorbereiding op de US Open 2020 en heeft op dit moment geen plannen om met het schema te schuiven", klinkt het op de website van de US Open.

"Dit zijn ongeziene tijden en we bekijken al onze opties, waaronder de mogelijkheid om het toernooi naar een latere datum te verplaatsen. Op een moment dat de hele wereld de handen in elkaar slaat, erkennen wij dat zo'n beslissing niet eenzijdig mag worden genomen en daarom zal de USTA dat alleen doen na overleg met de andere grandslamtoernooien, de WTA en ATP, de ITF en onze partners, inclusief de Laver Cup."

De verklaring is een vingerwijzing naar de organisatoren van Roland Garros, die eenzijdig beslisten hun evenement met enkele maanden uit te stellen naar eind september. In diezelfde periode hebben de ATP en WTA al een rist toernooien gepland en staat ook de Laver Cup op het programma. Die organisatoren lieten inmiddels al weten vast te houden aan hun datum (25-27 september).

"Het nieuws van Roland Garros was voor ons en onze partners, Tennis Australia, de USTA en de ATP, een verrassing", klinkt het bij de Laver Cup. "Dit roept veel vragen op en we bekijken de situatie. Op dit moment willen we onze fans, sponsors, mediapartners, staf, vrijwilligers, spelers en de prachtige stad Boston laten weten dat we de Laver Cup 2020 willen behouden zoals het nu is."