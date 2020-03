Sporza @School #4: toen België een topland was in het judo

Judoland Japan

Een van de allergrootste namen uit het Japanse judo is Tadahiro Nomura. Hij is de enige judoka die 3x op rij olympisch kampioen werd. Nomura pakte het goud in Atalanta (1996), Sydney (2000) en Athene (2004) in de categorie tot 60 kilogram.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Japan het meest succesvolle judoland is in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Sinds de introductie van judo op de Spelen van 1964 in Tokio wonnen de Japanners 84 olympische medailles: 39x goud, 19x zilver en 26x brons.

Judoland België

Ook België heeft een rijke judotraditie. Ons land is tot nu toe goed voor 12 olympische judomedailles, al zal Ingrid Berghmans mogelijk vinden dat het er 13 zijn.

Berghmans was in de jaren 80 wereldtop in het judo, maar haar gouden medaille op de Spelen van Seoel in 1988 staat officieel niet in de boeken. Judo voor vrouwen was in 1988 slechts een demonstratiesport en werd pas in 1992 olympisch.

Bij de mannen was judo al sinds 1964 olympisch, 16 jaar later schonk Robert Van de Walle ons land het eerste judogoud op de Spelen. Op de Olympische Spelen van 1980 in Moskou pakte Van de Walle, die 5x deelnam aan de Spelen, goud in de categorie tot 95 kg. Acht jaar later in Seoel was hij op 34-jarige leeftijd nog goed voor brons.