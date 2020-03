Sporza Retro: Geniet van Rode Duivels op Euro 2016, 2000, 1984 en 1980

Voor het eerst sinds 1984 is België er weer bij op een Europese eindronde. Dat komt omdat België samen met Nederland gastland is. In de openingsmatch wordt Zweden verslagen, maar daarna volgt een nederlaag tegen Italië.

In de laatste groepsmatch is het erop of eronder tegen Turkije. België mist een resem kansen en krijgt het deksel op de neus van Hakan Sükür na een blunder van Filip De Wilde. Het is de eerste keer dat een gastland de groepsfase van het EK niet overleeft.