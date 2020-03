Roland Garros springt naar september: "Heel bizar, maar ze hebben een stok achter de deur"

Tennisliefhebbers en fans van Roland Garros mogen 28 mei vergeten. Het Franse grandslamtoernooi, normaal gezien de tweede grandslamafspraak van het seizoen, wordt uitgesteld. De organisatie kondigde meteen een nieuw tijdslot aan: 20 september tot 4 oktober. "Ze hebben het volledig in hun eentje beslist, wat toch heel raar is", legt radiocommentator Dirk Gerlo uit. "Je heb een Grand Slam Committee. De Fransen hebben niet eens overlegd met die andere grandslamtoernooien. De Franse tennisfederatie heeft dat eenzijdig beslist." "De datum is heel raar. Ze beginnen exact één week na het slot van de US Open. In een normaal seizoen beginnen ze begin april met de graveltoernooien. Dan heb je 6 à 7 weken voorbereiding op het hoogtepunt van het gravelseizoen. Nu valt dat deel van het seizoen weg." "Je komt dan van de hardcourt-toernooien en men zegt eigenlijk: zorg dat je klaar bent en we beginnen er meteen aan. Voor de voorbereiding van de spelers is dat heel vreemd. Zij komen uit de VS, na alle toernooien op hardcourt te hebben gespeeld." "Het wordt ook georganiseerd op een moment waarop er andere toernooien op de kalender staan. Het zijn er veel in Azië, zelfs eentje in Wuhan. De belangrijkste concurrent is, denk ik toch wel, de Laver Cup. Vorig jaar speelden daar onder meer Nadal, Federer, Thiem, Zverev, Tsitsipas, ... Bij de mannen alleen had je 6 à 7 top 10-spelers." "Ze spelen dit jaar in Boston en ik heb begrepen dat dat evenement al volledig uitverkocht is en dat ook zij niet van plan zijn om die datum nog te veranderen. Ze komen rechtstreeks in confrontatie met organisaties die van niets wisten. De Laver Cup is ook mee in handen van Federer. Het lijkt me niet evident om die mannen toch nog naar Parijs te krijgen." "Je hoort ook dat de voorzitter van de Franse tennisfederatie alleen aan Nadal, 12-voudig winnaar in Parijs, iets heeft laten weten. Het is raar dat de Spanjaard, nog niet gecommuniceerd heeft."

"Renovatieproject in Parijs"

"Ik kan ergens wel de onderliggende gedachte vermoeden", vervolgt radiocollega Dirk Gerlo. "Ze zijn in Parijs volop bezig met een renovatieproject. Dat is volledig gefinancierd door de Franse tennisfederatie, een investering van 380 miljoen euro. Ze rekenden dit jaar op dagelijks pakweg 40.000 toeschouwers. Die inkomsten ben je kwijt bij een volledige afgelasting. Ze hebben ook gekeken hoe ze het financiële verlies kunnen beperken." "Ze argumenteren ook dat ze de grandslamtoernooien, toch de monumenten, moeten bewaren. Dat is dan jammer voor de kleinere toernooien. Ze gaan er een beetje vanuit: de impact van het niet organiseren van een grandslamtoernooi is veel groter dan de impact van het niet organiseren van een toernooi in Sint-Petersburg of Metz." "Ze zijn ook nog volop aan het bouwen in Parijs, maar door de lockdown in Frankrijk ligt dat volledig stil. Ze denken: dan kunnen we het op deze manier oplossen, door 3 maanden tijd te kopen. Die zaken spelen waarschijnlijk mee." De US Open blijft vasthouden aan de geplande datum. "Maar wat als ook zij zouden moeten opschuiven? En wat als zij zeggen dat ze 2 à 3 weken later beginnen? Dat kunnen ook zij perfect doen. Als zij ook zo eenzijdig beslissen, dan wordt het helemaal onmogelijk." "Ik heb wel begrepen dat er vandaag of uiterlijk morgen overleg zal zijn tussen de Internationale Tennisfederatie, ATP en WTA om naar een soort van compromis te zoeken. Maar het is duidelijk dat ze allemaal op de rem zouden moeten staan en moeten kijken naar wat de best mogelijke oplossing is. Nu al zo eenzijdig beslissen, is een rare zet."

"Een brood versus tienduizenden euro's in Parijs"

Is er dan geen overkoepelende organisatie die machtig genoeg is om het zootje te regelen? "Neen, dat is het probleem", zegt Dirk Gerlo. "Je hebt het mannencircuit, het circuit bij de vrouwen en de ITF, die zowat al de rest beheert. Er is niet één organisatie die alles overstijgt." Kan Roland Garros zichzelf dan in de voet schieten en er als verliezer uitkomen? "Het zal niet in dank afgenomen worden door de andere organisatoren en ook niet door spelers en speelsters. Er is heel weinig overleg geweest. Dat wordt niet geapprecieerd." "Anderzijds: Roland Garros keert gigantisch veel prijzengeld uit. Spelers die professioneel willen rondkomen, hebben geld nodig. Als je kiest voor alle kleine toernooien, die gelijktijdig zouden gespeeld worden, en als je daar sneuvelt in de eerste ronde, dan heb je genoeg geld om bij manier van spreken een brood te kopen." "Als je vorig jaar in de eerste ronde geklopt werd in Roland Garros, dan kreeg je 46.000 euro. In de tweede ronde 87.000 euro. Op die manier kunnen ze spelers die het echt nodig hebben toch over de streep trekken. Ze hebben hier en daar nog een stokje achter de deur, toch zeker tegenover de spelers."

"Uiteindelijk is dit allemaal van ondergeschikt belang"