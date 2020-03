Red Lions: "We kregen fitnessspullen opgestuurd om thuis te trainen"

"Creatief omgaan met de situatie"

De Red Lions zouden deze maand normaal in de Pro League spelen, maar die competitie ligt zeker tot april stil wegens de coronacrisis. Al snel liet de nationale hockeyploeg weten dat ze een voorbeeld wilde stellen en alle groepstrainingen opschortte.

"Alle trainingen en alle competities zijn gestopt en we zijn blij dat de federatie snel heeft beslist de richtlijnen van de overheid te volgen", zegt aanvoerder Thomas Briels. "Gezondheid staat op de eerste plaats."

"Voor het team wil dit zeggen dat we geen groepstrainingen doen, enkel individuele looptraining, waarbij we niet met andere mensen in contact komen. Daarnaast worden fitnessspullen opgestuurd naar de spelers, zodat we thuis wat krachttraining kunnen doen. We proberen op een creatieve manier om te gaan met de situatie. "