Pro League denkt aan 4 scenario's voor play-offs, maar stelt beslissing uit

Door de coronacrisis ligt het voetbal in België volledig stil. Bovendien zijn ook geen groepstrainingen toegestaan. De Pro League wil zijn competities graag nog afwerken voor 30 juni en heeft daarvoor vier scenario's klaar, maar het tijdstip wanneer er opnieuw getraind en gespeeld kan worden, zal bepalend zijn.

In een ideaal scenario worden de Jupiler Pro League en Proximus League volledig afgewerkt, slotspeeldag én play-offs dus. Er bestaat ook een plan om de play-offs in te korten. Nog een mogelijkheid is om enkel de laatste speeldag door te laten gaan en dan de eindbalans op te maken.

In dat scenario zou Club Brugge al zeker zijn van de titel. De Pro League houdt er tot slot ook nog rekening mee dat er na 29 speeldagen in 1A en 28 speeldagen in 1B een streep getrokken worden onder de competities.

Die laatste opties hebben echter enorme financiële en mogelijk ook juridische gevolgen. De verplichtingen van het aflopende tv-contract moeten immers nageleefd worden. Alle scenario's werden woensdag besproken tijdens een raad van bestuur van de Pro League, maar werden voorlopig in de koelkast gestoken. "Nu beslissen zou voorbarig zijn."