Opmerkelijk: club van Nainggolan wil opnieuw trainen in volle coronacrisis

Cagliari, waar Radja Nainggolan dit seizoen de aanvoerder is, heeft woensdag officieel aangekondigd dat het eerste elftal op maandag de trainingen zal hervatten. De club voegt er wel nadrukkelijk aan toe dat de spelers in groepen verdeeld zullen worden om in orde te zijn met de gezondheidsregels die worden opgelegd.

Toch doet de aankondiging wenkbrauwen fronsen. Zeker omdat ze komt op de dag dat een record van minstens 475 mensen zijn overleden aan het coronavirus in Italië.

De spelersvakbond (AIC) is bijzonder ontevreden met de beslissing. "We klagen het gedrag van bepaalde clubs, die spelers willen laten trainen tijdens deze dagen, aan", zei voorzitter en ex-speler Damiano Tommasi. "Spelers zouden in deze situatie ook thuis moeten blijven."