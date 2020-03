Kan Evenepoel dan toch de Giro rijden? "We houden ons aan het plan"

"Probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden"

Het regent afgelastingen in de wielerwereld, maar toch is er ook een beetje goed nieuws. De Ronde van Italië zou misschien wel eind mei van start kunnen gaan. Dat moet ook voor Remco Evenepoel goed nieuws zijn? "Het is natuurlijk afwachten, maar ik probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden."

"De periode tussen het einde van de Giro en de Olympische Spelen zal kleiner zijn. We hebben er met de ploeg nog niet over gecommuniceerd. Maar ik denk wel dat we ons aan het plan gaan houden en dan zien we wel hoe het is met de recuperatieperiode voor Tokio."

"Alles schuift ongeveer een maand op. Het is alleszins goed nieuws en daar trek ik mij aan op. De Giro was/is een doel voor mij en ik ga er ook keihard voor werken. Vanaf de nieuwe datum definitief is, gaan we de planning aanhouden en opschuiven. Dan zien we wel waar we uitkomen."