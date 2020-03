Japanse minister: "Spelen hebben geen zin als landen geen atleten kunnen uitsturen"

Taro Aso is een vooraanstaande politicus in Japan. Hij is de minister van financiën en adjunct-premier. Hij verklaarde vandaag in het parlement dat "zelfs als Japan de corona-uitbraak bedwingen, de Olympische Zomerspelen geen zin zouden hebben als andere landen hun atleten niet kunnen uitsturen".

Aso herhaalde de woorden van eerste minister Shinzo Abe: "Het is wenselijk om de Spelen te houden in een omgeving waarin iedereen zich veilig en blij voelt. Maar daarover kan Japan niet alleen beslissen."

Gisteren bevestigde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog eens zijn vertrouwen in de vooropgestelde data na overleg met de internationale sportfederaties.