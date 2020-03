Herbeleef Milaan-Sanremo in de sneeuw: "Boonen was te licht gekleed"

Herbekijk het verslag in Sportweekend

Vansummeren: "Regen werd hagel en hagel werd sneeuw"

"Iedereen die er toen bij was in Milaan-Sanremo zal zich die dag blijven herinneren. Ingepakt als een ijsbeer vertrok ik in Milaan", doet Johan Vansummeren (toen renner van Garmin) zijn verhaal.

"Ik was verbaasd toen ik Tom Boonen in korte broek zag aan de start. “Ben jij niet te licht gekleed?”, vroeg ik hem. Boonen lachte: “Die beenstukken worden toch nat.” Uiteindelijk was Tom de grootste naam die na de busrit niet meer op zijn fiets kroop. Achteraf hebben we daar nog wel een paar keer mee gelachen."

"Milaan-Sanremo in 2013 was een extreme editie. Het begon met regendruppels, regen werd hagel en hagel werd sneeuw. Het peloton viel uit elkaar zonder dat er gekoerst werd."

Halfweg moesten alle renners halt houden. "Op de Turchino lag een sneeuwlaag van 10 centimeter. Wij hebben geen sneeuwbanden op onze fiets, de technische afdaling van de Turchino in de sneeuw was onverantwoord. Daarom mochten we op de top van de klim de ploegbus in."

"Iedereen nam een warme douche in de ploegbus. Na een busrit van een uur bereikten we de kustlijn waar we weer op de fiets kropen."