Geen voetbal tot eind juni? Op naar 18 clubs in 1A en geen play-offs?

Volgend seizoen: 18 clubs in eerste klasse A?

Er ligt een opvallend scenario op tafel mocht er tot eind juni niet gevoetbald kunnen worden in ons land, een piste die door het hevige coronavirus niet uitgesloten is. Voor de UEFA moeten alle Europese competities voor 30 juni afgerond worden.

Beerschot en OH Leuven hadden in finalewedstrijden moeten beslissen wie de stijger naar 1A zou worden, maar mocht er tot eind juni niet gevoetbald kunnen worden, dan zouden in dit plan beide ploegen promoveren. Als klap op de vuurpijl zou er ook geen zakker in 1A volgen. Met andere woorden: dan zou het seizoen 2020-2021 beginnen met 18 ploegen op het hoogste niveau.

Uiteraard heeft dat scenario ook gevolgen voor eerste klasse B. Daar zouden sowieso 8 ploegen aan het seizoen beginnen en zullen er daarom 2 of 3 stijgers uit de eerste amateurafdeling zijn. 2 of 3, aangezien het nog altijd afwachten is of Lokeren zijn huidige financiële malaise kan oplossen.

Bovenstaand scenario kan alleszins rekenen op consensus bij de clubs in 1B. Ook de K11 uit 1A is dat idee genegen. Die "kleinere" clubs zijn vooral blij dat ze dit seizoen dan geen Play-off II moeten spelen, waar niemand van die teams op zit te wachten.

En wat dan met de G5 in ons voetballand? Er wordt aangenomen dat Club Brugge niets tegen deze formule zal hebben, aangezien zij kampioen zouden worden en dus naar de Champions League mogen. Ook van AA Gent wordt geen protest verwacht, want als huidige nummer 2 slepen zij een ticket voor de voorrondes van de Champions League in de wacht.

Ook Anderlecht - waar voorzitter Marc Coucke in deze gezondheidscrisis als influencer wordt ingeschakeld - zou normaal geen dwarsligger mogen zijn. Maar er wordt wel verwacht dat Racing Genk (met Pro League-voorzitter Peter Croonen) en Charleroi (met bondsvoorzitter Mehdi Bayat) zullen protesteren. Zij willen absoluut play-offs spelen.