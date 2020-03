FIFA stelt ook WK voor clubs uit naar onbekende datum

De FIFA hield woensdag een videoconferentie met regionale afdelingen. De meest logische beslissing kwam uit de bus. De FIFA besloot het WK voor clubs uit te stellen. "Het zijn uitzonderlijke tijden en dus zijn uitzonderlijke beslissingen nodig", zei voorzitter Gianni Infantino, verwijzend naar het coronavirus. "Ik reken op de hele voetbalgemeenschap om een stap vooruit te kunnen zetten."

Het WK voor clubs zou in de zomer van 2021 gespeeld worden in 8 Chinese steden, maar zou door het uitstel van het EK en de Copa America samenvallen met die twee toernooien Daarom is beslist ook het WK voor clubs achteruit te schuiven, al is nog niet beslist wanneer het nieuwe toernooi dan voor de eerste keer georganiseerd zal worden.

Het WK voor clubs is een geesteskind van Infantino, die op die manier wil proberen meer geld te genereren voor de FIFA. Die is nu financieel vooral afhankelijk van het Wereldkampioenschap om de vier jaar, terwijl de UEFA bijvoorbeeld geld verdient met het EK, de Champions League en de Europa League.